Анджелина Джоли подтвердила новый роман с бывшим мужем?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, похоже, задали модный любовный тренд - вспоминать о бывшем возлюбленном, с момента расставания с которым прошло не менее десяти лет, и "попытаться войти в реку дважды".

Как передает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, на очереди, совершенно неожиданно, Анджелина Джоли. Во время своей праздничной поездки в Нью-Йорк оскароносная актриса, как оказалось, заглянула в гости к своему бывшему мужу - Джонни Ли Миллеру. Причем, навещала свою любовь Джоли не с пустыми руками - на входе у нее была бутылка дорогого вина. Фотографы запечатлели звезду, выходящей из дома спустя почти четыре часа. Что примечательно, на квартиру Миллера Анджелина приехала совершенно одна, даже не воспользовавшись услугами своего телохранителя.

Напомним историю этого молниеносного романа. Джоли и Миллер познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995 году, и так быстро влюбились друг в друга, что поженились в марте 1996-го. Их скорая свадьба попала во все заголовки газет из-за необычного наряда невесты: Джоли, которой в то время было 20 лет, использовала свою кровь, чтобы написать имя британского актера на спине белой рубашки, которую она одолжила у жениха для свадьбы.

Брак продлился недолго, и пара рассталась в сентябре 1997 года после того, как их рабочие графики проложили между ними океан. Официально они развелись в начале 1999-го. Но, как сообщается остались друзьями. Спустя несколько лет Джоли даже публично выразила сожаление по поводу расторжения отношений: "Мы с Джонни никогда не ссорились и никогда не причиняли друг другу вреда. Я действительно хотела стать его женой. Развод с ним был, вероятно, самой глупой вещью, которую я когда-либо делала".

После разрыва оба попытались двигаться дальше. Джоли вышла замуж и развелась еще дважды - с Билли Боб Торнтоном и Брэдом Питтом. В то время как Миллер провел десять лет в браке с актрисой Мишель Хикс. Пара распалась в 2018 году. Оба до сих пор официально одиноки, но, может быть, этот дружеский визит нам на что-то намекает...