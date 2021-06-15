Выбрана актриса на роль злодейки в сериале Marvel о Женщине-Халке

Звезда комедийного сериала "В лучшем мире" Джамила Джамил сыграет злодейку в сериале Disney+ "Женщина-Халк" по мотивам комиксов Marvel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она сыграет суперзлодейку Титанию, обладающую невероятной силой. Впервые Титания появилась в комиксах Marvel в 1984 году. Титания не только обладает суперсилами, но и способна выживать после пулевых ранений и падения с высоты.

Женщина-Халк, она же адвокат Дженнифер Уолтерс, по сюжету, является двоюродной сестрой ученого Брюса Беннера (Халка), которой суперсила брата передается после экстренного переливания его крови.

Также в сериале снимутся Марк Руффало, Тим Рот, Джинджер Гонзага и Рене Элиз Голдсберри.

Премьера "Женщины-Халка" состоится в 2022 году.

О том, что Женщину-Халка сыграет Татьяна Маслани, стало известно еще в сентябре 2020 года.