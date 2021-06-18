В Сети появились кадры знакомства азербайджанки и сына Жан-Клода Ван Дамма

В социальных сетях появилось видео первой встречи пианистки Суады Гаджизаде и сына Жан-Клода Ван Дамма Кристофера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azxeber.com, судя по видео, молодые люди познакомились виртуально.

Кристофер впервые разместил видео в своем аккаунте в Instagram, добавив короткий комментарий "Я люблю ее".

Видео появилось после того, как вчера были опубликованы свадебные кадры. Снимки, вызвавшие бурную дискуссию, получили много лайков.