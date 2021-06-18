https://news.day.az/showbiz/1353829.html В Сети появились кадры знакомства азербайджанки и сына Жан-Клода Ван Дамма - ВИДЕО
В Сети появились кадры знакомства азербайджанки и сына Жан-Клода Ван Дамма - ВИДЕО
В социальных сетях появилось видео первой встречи пианистки Суады Гаджизаде и сына Жан-Клода Ван Дамма Кристофера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azxeber.com, судя по видео, молодые люди познакомились виртуально.
Кристофер впервые разместил видео в своем аккаунте в Instagram, добавив короткий комментарий "Я люблю ее".
Видео появилось после того, как вчера были опубликованы свадебные кадры. Снимки, вызвавшие бурную дискуссию, получили много лайков.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре