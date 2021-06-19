Известная актриса попала в больницу с пневмонией

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в Москве с вирусной пневмонией, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az.

Утверждается, что 78-летняя звезда фильмов "Я шагаю по Москве" и "Вам и не снилось" пожаловалась сиделке на плохое самочувствие и вместе с ней отправилась в больницу на машине скорой помощи.

По данным источника, у Мирошниченко зафиксировали высокую температуру и сложности при дыхании. О том, болеет ли Мирошниченко коронавирусной инфекцией, не сообщается. Исходя из ситуации с коронавирусом в Москве и возраста артистки, врачи решили оставить ее в клинике. Предположительно, Мирошниченко находится в состоянии средней тяжести.