https://news.day.az/showbiz/1354054.html 57-летний Брэд Питт снялся в рекламном ролике и произвел фурор в сети
57-летний Брэд Питт снялся в рекламном ролике и произвел фурор в сети
Брэд Питт снялся в новой рекламной кампании модного дома и представил коллекцию осень-зима 2021.
Съемки кампании прошли в Голливуде, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Кадры характеризируют расслабленную уверенность и стиль Питта", - отмечают в модном доме.
Кадры и ролик с участием 57-летнего голливудского актера мгновенно разлетелись по сети.
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