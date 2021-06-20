57-летний Брэд Питт снялся в рекламном ролике и произвел фурор в сети

Брэд Питт снялся в новой рекламной кампании модного дома и представил коллекцию осень-зима 2021.

Съемки кампании прошли в Голливуде, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Кадры характеризируют расслабленную уверенность и стиль Питта", - отмечают в модном доме.

Кадры и ролик с участием 57-летнего голливудского актера мгновенно разлетелись по сети.