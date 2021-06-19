Нура Сури рассказала о пострадавшем в ДТП сыне

Певица Нура Сури рассказала о том, что ей пришлось пережить после того, как ее сын Хосров, попал в ДТП в американском штате Калифорния, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Она поделилась об этом в соцсети.

"Когда пятнадцать дней назад сын попал в аварию, об этом знали только 5-6 человек из моего окружения. Мне не хотелось распространять эту информацию. Стараюсь не делиться своими проблемами. Оберегаю родителей от таких вестей. Я рассказала им о случившемся только через четыре дня.

Сейчас сын встал на ноги.

Мы прогуливаемся, посещаем врача, ходим обедать. Все в порядке.

Мой телефон не умолкает со вчерашнего дня. Все пишут, звонят, интересуются. Спасибо каждому из вас.

Из моих коллег по цеху теперь мне дороже всех Ройя. Прежде мы никогда не были близкими подругами, однако она стала мне гораздо роднее тех, кого я считала таковыми. Она очень достойный человек. Первая откликнулась на мою беду. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. Есть вещи, о которых следует знать лишь немногим. Рада, что заново узнаю людей и их отношение ко мне", - написала Н.Сури.

Отметим, сын певицы - Хосров, проживающий в США, попал в серьезное ДТП.

В результате аварии молодой человек получил черепно-мозговую травму, у него также повреждены легкие. Благодаря усилиям врачей, удалось спасти ему жизнь.