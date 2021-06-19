Певицу МакSим ввели в кому

Российскую певицу МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова), которую ранее госпитализировали с 40-процентным поражением легких, ввели в искусственную кому. Об этом в субботу, 19 июня, сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице, где находится артистка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам собеседника издания, накануне вечером состояние певицы значительно ухудшилось. В частности, ей стало сложно дышать самостоятельно из-за растущего поражения легких. "Было принято решение ввести Марину в искусственную кому или, как это еще называется, медикаментозный сон, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы, предотвратить кислородное голодание", - пояснил источник.

Он отметил, что в настоящее время медики проводят комплексное обследование организма артистки, чтобы выработать стратегию ее дальнейшего лечения.