Jony выступит в Санкт-Петербурге на празднике выпускников "Алые паруса"

Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) выступит в Санкт-Петербурге на празднике выпускников "Алые паруса", сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Праздник выпускников пройдет 25 июня, на нем выступят известные российские артисты.

"Алые паруса" - российский праздник выпускников средних общеобразовательных школ, отмечаемый в Санкт-Петербурге ежегодно, как правило, в ближайшую к самой светлой белой ночи субботу. Впервые праздник состоялся в 1968 году по инициативе самих выпускников.

В 2021 году мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых норм безопасности при пандемии.

Jony - музыкальный исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года он стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета".

Jony - победитель второго сезона шоу "Маска" на российском телеканале НТВ (прим. - выступал в костюме "крокодила"). В июне 2021 года певец был удостоен награды российской премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало света" в категории "Лучшая песня" ("Комета").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)