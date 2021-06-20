Актриса рассказала о жестоком обращении с Хью Джекманом в «Людях Икс»

Обладательница премии "Оскар" Анна Пэкуин (Anna Paquin) на шоу SiriusXM "The Jess Cagle Show" поделилась воспоминаниями о съемках фильма "Люди Х", в котором играла Роуг о том, как они стали лучшими друзьями с Хью Джекманом в 2000 году на съемках первого фильма франшизы и как сама увлеклась комиксами, пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хью был человеком, с которым я общалась больше всего, потому что все мои сцены в фильме были с ним. Он прекрасный, добрый человек. Он прошел через настоящую мясорубку на первом этапе съемок, но никогда не жаловался. Раз - и теперь минус 40 [градусов], и его снова и снова сбрасывают с какого-то здания на спину снова и снова. И у него все еще остаются силы быть хорошим, нормальным человеком", - рассказала актриса, которой часто было плохо из-за того, насколько сложной физически была роль Росомахи.

Актриса также с удовольствием вспомнила, как помогала Джекману с сигарой, когда когти Росомахи были выпущены: "Мне пришлось буквально выковыривать сигару из его зубов, потому что сделать это, не изувечив себя когтями, он не мог".