https://news.day.az/showbiz/1354238.html Моргенштерн опроверг слухи о женитьбе
Моргенштерн опроверг слухи о женитьбе
Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) опроверг появившиеся слухи со своей скорой женитьбе. Об этом он заявил в сторис своего Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Не делал я предложение", - написал музыкант.
Слухи о свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной появились 19 июня. Поводом для этого, утверждал Peopletalk, стало распространившееся в соцсетях предложение Диларе, на которое она ответила согласием. При этом издание указывало, что официального подтверждения этой информации нет.
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