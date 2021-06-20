Моргенштерн опроверг слухи о женитьбе

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) опроверг появившиеся слухи со своей скорой женитьбе. Об этом он заявил в сторис своего Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не делал я предложение", - написал музыкант.

Слухи о свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной появились 19 июня. Поводом для этого, утверждал Peopletalk, стало распространившееся в соцсетях предложение Диларе, на которое она ответила согласием. При этом издание указывало, что официального подтверждения этой информации нет.