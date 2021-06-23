Фанаты отвернулись от звезды "Стражей Галактики" из-за его выходки

Фанаты отвернулись от американского актера Криса Пратта, поедающего комаров на камеру. Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн опубликовал ролик с ним в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На видео артист кладет в рот насекомое и начинает жевать, заявив, что называет москитов своим ланчем. В посте под роликом Ганн поздравил своего друга с днем рождения и рассказал, что тот пришел к нему домой и съел комара "безо всякой на то причины".

Поклонники сочли поведение Пратта отвратительным и в комментариях под постом Ганна принялись шутить про то, что больше не мечтают о встрече с актером. "Я больше не фанат Криса Пратта и не хочу видеть его на своей свадьбе", - написал юзер TheFuneralTrain. "Спасибо, Джеймс. Спасибо, Крис. Это было очень мерзко", - отреагировал пользователь с ником Babygotback51. Некоторые предположили, что артист решил попробовать комара, так как напился или употребил марихуану.