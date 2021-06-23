https://news.day.az/showbiz/1355320.html Азербайджанская певица поделилась кадрами с роскошного отдыха - ВИДЕО--> -->
Азербайджанская певица поделилась кадрами с роскошного отдыха - ВИДЕО
Известная азербайджанская певица Севда Яхъяева вместе с мужем Закиром Байрамовым отправилась в турецкий город Аланью.
Артистка поделилась в Instagram кадрами роскошного отдыха на курорте.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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