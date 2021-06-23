Азербайджанская певица поделилась кадрами с роскошного отдыха

Известная азербайджанская певица Севда Яхъяева вместе с мужем Закиром Байрамовым отправилась в турецкий город Аланью.

Артистка поделилась в Instagram кадрами роскошного отдыха на курорте.

Представляем вашему вниманию данное видео: