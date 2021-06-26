Певица МакSим в тяжелом состоянии

Несколько дней назад поп-певица попала в больницу с подозрением на коронавирус. Ничего не предвещало беды, но вскоре ее состояние стало ухудшаться. МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, передает Day.Az со ссылкой на starhit.

Сегодня обновилась информация о самочувствии артистки. По словам источника, оно ухудшилось и оценивается как тяжелое. Марину (настоящее имя певицы - прим. "СтарХита") перевели в условную группу "КТ-4", к которой относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких. У МакSим поражение превышает 75%.

"Состояние Марины сейчас стабильно тяжелое. Процент поражения болезнью легких, действительно, увеличился, и она по-прежнему находится в медикаментозном сне. Сатурация на данный момент тоже низкая, - прокомментировала "СтарХиту" пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская. - За Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи".