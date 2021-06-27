Российская певица рассказала о странном последствии перенесенного коронавируса

Российская певица, композитор и телеведущая Анита Цой рассказала о странном последствии перенесенного коронавируса, об этом она сообщила в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале "НТВ".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, после излечения от коронавируса, Анита Цой заметила, что нее онемела рука. После пройденного обследования, врачи рассказали певице, что причиной онемения конечности является нарушенный вследствие коронавируса баланс гормонов и минералов.

Ее также поддержал актер Аристарх Ливанов, который рассказал, что после перенесенного коронавируса он стал хуже ходить и быстро уставать.

Певица заявила, что справиться с последствиями коронавируса она смогла только после операции в швейцарской медицинской клинике, за которую она заплатила свыше трех миллионов рублей.