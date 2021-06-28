https://news.day.az/showbiz/1356667.html Айгюн Кязимова покорила фанатов кадрами в купальнике - ВИДЕО
Айгюн Кязимова покорила фанатов кадрами в купальнике - ВИДЕО
Айгюн Кязимова поделилась новым летним видео в своем İnstagram.
На кадрах певица плавает в бассейне в модном купальнике, передает Day.Az.
Многие звезды шоу бизнеса и поклонники певицы написали под постом восхищенные комментарии.
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