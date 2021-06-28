Айгюн Кязимова покорила фанатов кадрами в купальнике

Айгюн Кязимова поделилась новым летним видео в своем İnstagram.

На кадрах певица плавает в бассейне в модном купальнике, передает Day.Az.

Многие звезды шоу бизнеса и поклонники певицы написали под постом восхищенные комментарии.