Звезда "Счастливы вместе" раскрыла секрет похудения на 60 кг

40-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева раскрыла секрет своего похудения на 60 килограммов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Актриса призналась, что после родов поправилась до 120 килограммов. Она уточнила, что ранее практиковала сыроедение и вегетарианство, но во время первой беременности ей стали советовать есть мясо и много молочных продуктов. В результате она добавила в свой рацион много мяса, кефира и творога.

"Вторая беременность наступила, когда первенцу было четыре месяца. Поэтому вес у меня прибавлялся и прибавлялся. Когда дети родились, я поняла, что с этими килограммами надо что-то делать", - рассказала Бочкарева в эфире шоу "Звезды сошлись".

По рассказу знаменитости, из-за лишнего веса ей стало тяжело ходить. Она перепробовала множество диет, но ей помогли только спорт и танцы. Во время занятий актрисе привязывали утяжелители на ноги и руки, которые, по ее словам, делали тренировки более эффективными. Также актриса приводила кожу в тонус массажами и обертываниями.

40-летняя Наталья Бочкарева - российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Наибольшую популярность ей принесла роль Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе".