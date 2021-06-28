https://news.day.az/showbiz/1356743.html Сын Ван Дамма поделился новыми кадрами с супругой, где говорит на турецком - ВИДЕО
Сын Ван Дамма поделился новыми кадрами с супругой, где говорит на турецком - ВИДЕО
Сын Ван Дамма Крис поделился новыми кадрами со своей супругой, азербайджанской пианисткой Суадой Гаджиевой.
Интерес подписчиков вызвало то, что на видео Крис говорит на турецком.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре