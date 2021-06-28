Сын Ван Дамма поделился новыми кадрами с супругой, где говорит на турецком

Сын Ван Дамма Крис поделился новыми кадрами со своей супругой, азербайджанской пианисткой Суадой Гаджиевой.

Интерес подписчиков вызвало то, что на видео Крис говорит на турецком.