Вин Дизель сообщил о съемках четвертого «Риддика»

Актер Вин Дизель в беседе с изданием Games Radar рассказал о съемках четвертой части франшизы про беглого преступника и короля некромонгеров Ричарда Риддика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фильм "Риддик: Фурия" будет посвящен планете, откуда родом главный персонаж. По словам Дизеля, режиссер Дэвид Туи уже создал сценарий фильма. "Когда мы будем снимать его - только вопрос времени. Но я думаю, что съемки пройдут в Австралии. Это будет четвертая глава, и это замечательно", - поделился актер. Он отметил, что с выхода третьей части для него прошла целая вечность. "Но сценарий написан и мы движемся в сторону съемок", - сказал он.

Когда начнутся съемки, пока неизвестно. В январе 2022 года Вин Дизель должен приступить к съемкам очередной части франшизы о гонках "Форсаж". Также он планирует поставить мюзикл по мотивам "Форсажа".

Последняя часть трилогии о приключениях Риддика вышла в 2013 году, впервые Дизель заговорил о продолжении проекта в 2016 году.