Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца

Суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворить прошение певицы Бритни Спирс, которая добивалась отстранения своего отца Джеймса Спирса от контроля над ее финансами и опекунства, передает Day.Az со ссылкой на "Аргументы и факты".

В конце июня Спирс попросила суд полностью отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Адвокат артистки подал ряд соответствующих ходатайств в течение последних нескольких месяцев.

Уточняется, что суд ранее разрешил включить в число опекунов исполнительницы частную финансовую компанию Bessemer Trust, однако отца от контроля над ее многомиллионным состоянием отстранять не стал.

Напомним, Дж.Спирс контролирует доходы дочери с 2008 года, девушка тогда была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. У нее случился нервный срыв, последовавший за разводом с Кевином Федерлайном, кроме того, она потеряла опеку над двумя детьми.