Судья отклонил просьбу Бритни Спирс защитить ее от отца-опекуна

После громких публичных заявлений Бритни Спирс о действиях ее отца-опекуна суд Лос-Анджелеса не стал ничего менять в жизни певицы. Верховный суд отклонил просьбу адвоката поп-звезды отстранить Джеймса Спирса от руководства финансами и делами дочери, сообщают СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Запрос о немедленном приостановлении деятельности Джеймса Спирса в качестве единственного опекуна подопечной после назначения компании Bessemer Trust отклонен", - говорится в документах суда.

На прошлой неделе Бритни Спирс выступила в суде с 24-минутной речью по телефону, обнародовав шокирующие подробности своей жизни. В 2008 году по решению суда отец получил опекунство над ней. Так певица лишилась права самостоятельно принимать решения по многим вопросам. Это случилось из-за ее пошатнувшегося психического здоровья, эмоционального срыва на фоне проблем в личной жизни и употребления запрещенных веществ.

Все эти годы Джеймс Спирс руководит ее делами, управляет карьерой и распоряжается финансами. Бритни открыто заявила, что последние 13 лет отец эксплуатировал ее, заставлял работать семь дней в неделю, принимать таблетки, проходить психологические тестирования... Спирс считает, что все, кто занимаются ее опекунством, должны сидеть в тюрьме.

Несмотря на отклонение запроса адвоката звезды о немедленном лишении Джеймса Спирса статуса опекуна, точка в деле освобождения Бритни еще не поставлена. Защита певицы намерена продолжить добиваться прекращения опекунства.