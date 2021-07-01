Налоговая заблокировала счета госпитализированной МакSим

Налоговая служба еще в мае заблокировала банковские счета певицы МакSим, сообщает сайт kp.ru, передает Day.Az.

Утверждается, что ИП Максимова Марина Сергеевна не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, из-за чего все операции и переводы, касающиеся ее счетов, были временно приостановлены.

Известно, что в 2020 году Школа искусств МакSим из-за неуплаты страховых взносов попала в "черный список" судебных приставов.

В ФССП было возбуждено исполнительное производство, но спустя пару месяцев дело закрыли из-за невозможности найти должника: сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. ФНС могла ликвидировать фирму, но артистка вовремя обновила необходимую информацию.

10 июня в Москве МакSим перезапустила свою Школу искусств, а уже на следующий день у артистки поднялась температура и развился сильный кашель.

Максимова сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.