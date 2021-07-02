Скончался известный турецкий актер Картал Тибет

Турецкий режиссер, сценарист и актер Картал Тибет скончался в возрасте 83 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, об этом сообщил актер Дживан Джанова в Instagram,

Отметим, Картал Тибет родился в Анкаре в 1938 году. K.Тибет окончил театральный факультет Государственной консерватории Университета Анкары. Всего в течение своей актёрской карьеры Картал Тибет сыграл более чем в 120 фильмах.