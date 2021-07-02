https://news.day.az/showbiz/1357925.html Скончался известный турецкий актер Картал Тибет
Скончался известный турецкий актер Картал Тибет
Турецкий режиссер, сценарист и актер Картал Тибет скончался в возрасте 83 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал NTV, об этом сообщил актер Дживан Джанова в Instagram,
Отметим, Картал Тибет родился в Анкаре в 1938 году. K.Тибет окончил театральный факультет Государственной консерватории Университета Анкары. Всего в течение своей актёрской карьеры Картал Тибет сыграл более чем в 120 фильмах.
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