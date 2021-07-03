Вышел первый трейлер «Золушки»

Долгожданная и, пожалуй, самая скандальная кинопремьера - "Золушка", в которой главная роль досталась певице Камиле Кабельо, а фею-крестную сыграл Билли Портер, - наконец получила свой первый трейлер, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

Точнее, 30-секундный тизер, который был опубликован студией Amazon.

Красочное и эффектное видео набрало большое количество лайков и восторженных откликов в соцсетях.