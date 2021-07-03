https://news.day.az/showbiz/1358262.html Вышел первый трейлер «Золушки» - ВИДЕО
Вышел первый трейлер «Золушки» - ВИДЕО
Долгожданная и, пожалуй, самая скандальная кинопремьера - "Золушка", в которой главная роль досталась певице Камиле Кабельо, а фею-крестную сыграл Билли Портер, - наконец получила свой первый трейлер, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.
Точнее, 30-секундный тизер, который был опубликован студией Amazon.
Красочное и эффектное видео набрало большое количество лайков и восторженных откликов в соцсетях.
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