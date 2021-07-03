https://news.day.az/showbiz/1358267.html Карди Би ждет второго ребенка
Карди Би ждет второго ребенка
Рэперша Карди Би объявила о том, что ждет второго ребенка. Артистка показала округлившиеся формы на премии BET Awards,передает Day.Az со ссылкой на super.ru.
О том, кто появится у Карди и ее мужа Оффсета, пока не известно.
Супруги уже воспитывают дочь Калчер, которая родилась в 2018 году.
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