Карди Би ждет второго ребенка

Рэперша Карди Би объявила о том, что ждет второго ребенка. Артистка показала округлившиеся формы на премии BET Awards,передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

О том, кто появится у Карди и ее мужа Оффсета, пока не известно.

Супруги уже воспитывают дочь Калчер, которая родилась в 2018 году.