Ксения Бородина разводится с Курбаном Омаровым

Как стало известно Super, Ксения Бородина подала документы на расторжение брака со своим мужем Курбаном Омаровым. С недавних пор супруги больше не живут вместе, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

Слухи об их расставании ходили давно, однако оба супруга их не подтверждали. Неожиданно пара начала проводить время отдельно друг от друга, Бородина появлялась на мероприятиях в полном одиночестве. Ксения и Курбан поженились в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь Теона, сейчас девочке пять лет.

Super связался с телеведущей, которая во время телефонного разговора подтвердила информацию о разводе.