Анджелину Джоли заметили на свидании с популярным рэпером

Актрису Анджелину Джоли заметили на свидании с рэпером The Weeknd (Абель Тесфайе) в Лос-Анджелесе, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

46-летняя актриса и 31-летний певец провели в ресторане, по словам очевидцев, несколько часов, после чего покинули заведение по отдельности.