https://news.day.az/showbiz/1358351.html Анджелину Джоли заметили на свидании с популярным рэпером
Анджелину Джоли заметили на свидании с популярным рэпером
Актрису Анджелину Джоли заметили на свидании с рэпером The Weeknd (Абель Тесфайе) в Лос-Анджелесе, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
46-летняя актриса и 31-летний певец провели в ресторане, по словам очевидцев, несколько часов, после чего покинули заведение по отдельности.
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