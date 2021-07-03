Представитель МакSим рассказала о ее состоянии после двух недель в коме

Состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), две недели находящейся в искусственной коме, остается неизменным,

Как передает Day.Az, об этом сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская в беседе с ТАСС.

"Врачи говорят: пока так же, без каких-либо значительных изменений", - рассказала представитель артистки.

По ее словам, врачи не проводили певице новых тестов на коронавирус, в настоящее время они сосредоточены на лечении.

Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.