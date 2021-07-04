Менеджер МакSим ответила на сообщения о «миллионном лечении»

PR-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская заявила, что лечение артистки не обходится в миллионы. Об этом она написала в своем Instagram.

"Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы", - написала Богушевская.

Ранее в СМИ появились сообщения, что певица лежит в дорогостоящей частной клинике.

Состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), две недели находящейся в искусственной коме, пока не изменилось.

Девушка сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее представительница МакSим Яна Богушевская ответила на домыслы о том, от кого певица могла заразиться коронавирусом, назвав их неуместными.