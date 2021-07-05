"Тут огромные пляжи и никогда не жарко!"

- Собчак в восхищении от лета в Баку - ФОТО

Российская теле и радиоведущая, журналистка Ксения Собчак на летние каникулы прилетела в Баку. Об этом она написала в воскресенье в Instagram.

"Открыла пляжный сезон в Баку. Кстати, тут очень неплохо: огромные пляжи и приятный ветерок - никогда не жарко", - поделилась Ксения Собчак с подписчиками.