https://news.day.az/showbiz/1358623.html "Тут огромные пляжи и никогда не жарко!" - Собчак в восхищении от лета в Баку - ФОТО
"Тут огромные пляжи и никогда не жарко!" - Собчак в восхищении от лета в Баку - ФОТО
Российская теле и радиоведущая, журналистка Ксения Собчак на летние каникулы прилетела в Баку. Об этом она написала в воскресенье в Instagram.
"Открыла пляжный сезон в Баку. Кстати, тут очень неплохо: огромные пляжи и приятный ветерок - никогда не жарко", - поделилась Ксения Собчак с подписчиками.
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