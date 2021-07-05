Концертный директор МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

Концертный директор российской поп-певицы МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) Маргарита Соколова рассказала об улучшении состояния певицы. Об этом сообщает Telegram-канал "Звезда", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В беседе с изданием Соколова подтвердила положительную динамику в лечении артистки, однако подчеркнула, что МакSим все еще подключена к аппарату ИВЛ.

О том, что исполнительницу положили в больницу, сообщалось 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавирусной инфекции.