Регина Тодоренко рассказала о серьезной болезни

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram рассказала, что с детства страдает от серьезного заболевания, из-за которого постоянно испытывает боли в спине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она не уточнила название болезни, но призналась, что ей нельзя было делать многие вещи, доступные другим детям, - например прыгать на батутах или кататься на коньках. Чтобы компенсировать это, телеведущая доказывала себе, что может сделать "больше, чем нормальные дети". Она считает, что благодаря этому облетела всю планету, опустилась в недра Земли на 400 метров и сделала несколько прыжков с огромной высоты. "Боль напоминает мне, что нужно проснуться как можно раньше и начинать проживать жизнь. Боль - это мое личное напоминание каждый день, что жизнь не бесконечна", - порассуждала Тодоренко.

В мае сообщалось, что Регина Тодоренко попала в больницу. Причину, по которой актриса оказалась в медучреждении, она не назвала, но заверила фанатов, что "все будет хорошо".