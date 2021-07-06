В Disney изменили официальное приветствие

В парках развлечения Disney изменили официальное приветствие, которым встречали посетителей.

Вместо "Добрый вечер, дамы и господа, мальчики и девочки, мечтатели всех возрастов" туристов встречает фраза "Добрый вечер, мечтатели всех возрастов".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, такое решение было принято после того как корпорация Disney решила включить "инклюзивность" в список своих приоритетов в работе с клиентами.

Отдельно отмечается, что из парков развлечений пропадут "негативные" изображения индейцев, а также на одном из аттракционов перестанет звучат песня южан США - это сделано в рамках борьбы с расизмом.

Ранее американское издание San Francisco Chronicle выпустило разбор мультфильма "Белоснежка". В статье принц, который спас Белоснежку, представляется абьюзером и едва ли не насильником.

По мнению возмущенных критиков, целоваться можно только по взаимному согласию. Авторы материала задаются вопросом, как можно учить детей тому, что позволяет себе "разнузданный" принц.