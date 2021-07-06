Начинается 74-й Каннский кинофестиваль

Сегодня начинается Каннский фестиваль-2021. Он будет проходить на Лазурном берегу во Франции и продлится до 17 июля.

Как сообщает Day.Az, жюри в этом году возглавит американский режиссер Спайк Ли. На главную награду, Золотую пальмовую ветвь, претендуют 24 фильма. За победу во второй по значимости конкурсной программе Канн "Особый взгляд" будут бороться 18 картин.