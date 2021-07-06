Представительница МакSим описала состояние певицы

PR-менеджер певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) Яна Богушевская рассказала, как себя чувствует артистка на данный момент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У Марины все так же. Не хуже, не лучше. Стабильно тяжело", - объяснила Богушевская.

Представительница МакSим также сказала, что лечащие врачи пока не делают прогнозы насчет даты выхода певицы из комы.

Певица МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.