Адвокат Бритни Спирс отказался представлять ее интересы

Назначенный судом адвокат певицы Бритни Спирс Сэмюэль Ингхэм заявил, что больше не будет представлять ее интересы, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ингхэм уведомил суд, что больше не будет заниматься этим с того момента, когда суд назначит нового адвоката для Спирс.

Он защищал интересы звезды с 2008 года и, в частности, в рамках разбирательств, касающихся опеки над ней.

Ранее суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворить прошение певицы Бритни Спирс, которая добивалась отстранения своего отца Джеймса Спирса от контроля над ее финансами и опекунства.

В конце июня Спирс попросила суд полностью отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Адвокат артистки подал ряд соответствующих ходатайств в течение последних нескольких месяцев.