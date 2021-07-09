Гусейн Гасанов показал фанатам, где провел детство в Баку

Блогер Гусейн Гасанов, являющийся самым популярным в социальной сети Instagram азербайджанцем (более 17,1 млн подписчиков), прилетел из Москвы в Баку повидаться с отцом.

Находясь в столице Азербайджана, Г.Гасанов показал фанатам улицу и дом, в котором провел детство - сейчас в нем живут другие люди, но блогер перелез через забор и заснял видео для Stories, отмечая, что испытывает ностальгию по тем временам.