https://news.day.az/showbiz/1360163.html Гусейн Гасанов показал фанатам, где провел детство в Баку – ВИДЕО
Гусейн Гасанов показал фанатам, где провел детство в Баку – ВИДЕО
Блогер Гусейн Гасанов, являющийся самым популярным в социальной сети Instagram азербайджанцем (более 17,1 млн подписчиков), прилетел из Москвы в Баку повидаться с отцом.
Находясь в столице Азербайджана, Г.Гасанов показал фанатам улицу и дом, в котором провел детство - сейчас в нем живут другие люди, но блогер перелез через забор и заснял видео для Stories, отмечая, что испытывает ностальгию по тем временам.
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