Менеджер сообщила о состояния МакSим

Пиар-менеджер МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская сообщила "Газете.Ru" об улучшении состояния певицы, передает Day.Az.

"У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше", - сказала она.

Марина Максимова сообщила о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. Через несколько дней артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня ее менеджер Яна Богушевская рассказала "Газете.Ru", что МакSим находится без сознания в "крайне тяжелом" состоянии с поражением более 75% легких. 8 июля представительница артистки говорила, что та "по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и медикаментозном сне".