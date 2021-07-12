https://news.day.az/showbiz/1360651.html На Дуа Липу подали в суд из-за ее фото в Инстаграме
На Дуа Липу подали в суд из-за ее фото в Инстаграме
Фотоагентство Integral Images подало иск в суд из-за публикации Дуа Липы в Инстаграме, сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.
Певица разместила свою фотографию, которая была сделана журналистом агентства в 2019 году. За это у исполнительницы хотят отсудить 150 тысяч долларов.
В документе сказано, что аккаунт Дуа Липы монетизируется, так как содержит публикации для привлечения подписчиков, которые впоследствии покупают контент певицы. Получается, исполнительница получила прибыль с фото. Агентство Integral Images помимо 150 тысяч долларов также требует компенсацию судебных издержек. Иск агентства состоит из восьми страниц.
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