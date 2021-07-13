Новый «Человек-паук» может стать последним фильмом франшизы

Американская актриса Зендея рассказала, что фильм "Человек-паук: Нет пути домой" может стать последней картиной о популярном супергерое с ее участием. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на портал ComicBook.

По словам актрисы, у Sony пока нет конкретных планов на продолжение трилогии и никто из актеров еще не знает, вернется ли он к своей роли в будущем. Однако она очень благодарна компании за такой опыт.

Ранее сообщалось, что Disney купила права на показ фильмов о Человеке-пауке.

До этого киностудия Marvel раскрыла официальное название следующего фильма про Человека-паука. Супергеройская картина будет называться "Человек-паук: Нет пути домой" (Spider-Man: No Way Home). Премьера нового фильма запланирована на декабрь 2021 года.