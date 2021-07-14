Мэтт Дэймон расказал об отказе от крупнейшего гонорара в истории кино

Американский актер Мэтт Дэймон признался, что отверг предложение сыграть главную роль в фильме "Аватар", тем самым лишившись крупнейшего гонорара в истории кино. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Deadline.

"Однажды мне предложили сыграть в маленьком фильме под названием "Аватар". Джеймс Кэмерон был готов заплатить мне 10 процентов от сборов. Теперь я войду в историю. Вам же не приходилось раньше встречать актера, который отказался от большей суммы", - рассказал актер во время общения с журналистами на Каннском кинофестивале.



Напомним, что главную роль в фильме "Аватар", вышедшем в 2009 году, исполнил Сэм Уортингтон. Картина стала сенсацией мирового кинематографа. Фильм был снят в 3D-формате, и из-за его огромной популярности многие кинотеатры именно под ее показ впервые оборудовали залы для трехмерного просмотра. В общей сложности, с учетом повторных показов, кассовые сборы "Аватара" составили 2 798 579 794 доллара.