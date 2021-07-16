Антонио Бандерас присоединится к съемкам пятой части «Индианы Джонса»

Испанский актер Антонио Бандерас присоединится к съемкам пятой части приключенческой киносаги "Индиана Джонс". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В какой именно роли 60-летний Бандерас появится в картине, пока не раскрывается. В тайне также держатся детали сюжета фильма.

Бандерас прежде всего известен по ролям в лентах Педро Альмодовара и Роберта Родригеса. У них артист снимался в таких фильмах, как "Женщины на грани нервного срыва", "Дети шпионов" и "Отчаянный".

Известно, что съемки пятой части киносаги о бесстрашном археологе начались в июне 2021 года. Отмечалось, что несколько недель спустя исполнитель главной роли Харрисон Форд получил травму, однако производство картины останавливать не стали.

Помимо Форда и Бандераса, в фильме также появятся датский актер Мадс Миккельсен и звезда британского сериала "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж. Режиссером ленты выступит Джеймс Мэнголд, постановщик таких блокбастеров, как "Логан" и "Форд против Феррари". Выход пятого "Индианы Джонса" в прокат намечен на 29 июля 2022 года.