HBO Max снимет еще два анимационных сериала по «Игре престолов»
Стриминговая платформа HBO Max намерена снять еще два анимационных сериала по мотивам "Игры престолов". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The Hollywood Reporter.
В январе текущего года стриминговая платформа объявила о начале разработки еще одного анимационного проекта.
Издание сообщает, что действие одного из трех сериалов развернется на территории Золотой Империи И Ти, которую зрители не видели в оригинальном сериале. Данные земли являются одними из самых старых во вселенной "Игры престолов". Писатель Джордж Мартин внес в сюжет эту империю под вдохновением Древнего Китая.
Информацию о создании двух новых проектов пока никак не прокомментировали в HBO Max.
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