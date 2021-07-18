Заразившийся коронавирусом Михаил Боярский вышел на связь из клиники

Заразившийся коронавирусом Народный артист России Михаил Боярский вышел на связь из клиники. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал пост, в котором поблагодарил поклонников за беспокойство о его состоянии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Спасибо что переживаете, все хорошо!", - написал артист. Он призвал поклонников вакцинироваться от коронавируса, поскольку "заболевание проходит в легкой форме и, однозначно, вы спасете жизнь себе и близким". "Увидимся на спектаклях", - заключил Боярский.

В субботу, 17 июля, супруга артиста Лариса Луппиан сообщила, что Боярский пошел на поправку и ожидает отрицательного теста на COVID-19, после получения которого его выпишут из медучреждения.