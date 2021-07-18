На Каннском кинофестивале победил “Титан”

Во Франции на Лазурном берегу раздали награды лучшим фильмам 2021 года. "Золотую пальмовую ветвь", которая является самой известной наградой этого фестиваля, получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно. Об этом в субботу, 17 июля, сообщает Indie Wire, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

О присуждении награды фильму со сцены объявила по поручению жюри фестиваля американская актриса Шэрон Стоун. Сама Дюкорно со сцены Дворца фестивалей, едва скрывая волнение, поблагодарила за такую оценку ее работы жюри, а также выразила благодарность всей съемочной группе, которая совместно с ней работала над картиной "Титан".

Таким образом, 37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, удостоенной высшей награды за свою киноработу.

Гран-при Канн получили фильмы "Герой" режиссера Асгара Фархиди и "Купе номер шесть" режиссера Юххо Куосманен.

Лучшим режиссером стал Леос Каракс за фильм "Аннетт".

Награду за лучшую женскую роль получила Ренати Рейнсве (фильм "Самый плохой человек в мире").

Обладателем приза за лучшую мужскую роль стал Калеб Лендри Джонс (фильм "Нитра").

Лучший сценарий - "Сядь за руль моей машины" (Рюсуке Хамагути и Такамаса Оэ).

Приз жюри получили фильмы "Память" Апитчатпона Вирасетакула и "Колено Ахеда" Надава Лапида.

"Золотую камеру" за лучший дебют получила Антонета Аламат Кусиянович за фильм "Мурина".

Основную программу Каннского фестиваля составили 24 фильма, председателем жюри в 2021 году стал американский режиссер и актер Спайк Ли.