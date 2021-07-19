У певицы МакSим отказывает легкое

Состояние певицы МакSим ухудшается, у нее перестает работать правое легкое.

Как передает Day.Az, по данным телеграм-канала Mash, проблемы с легкими сказались и на сердце, из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ.

В искусственную кому 38-летнюю певицу ввели 18 июня с 40-процентным поражением легких. МакSим заболела 12 июня, начала лечиться сама с помощью антибиотиков и противовирусных средств. Спустя три дня у певицы появилась одышка, её доставили в частную клинику, а спустя неделю, когда состояние не улучшилось, перевели в другую больницу.