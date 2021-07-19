https://news.day.az/showbiz/1362968.html У певицы МакSим отказывает легкое
У певицы МакSим отказывает легкое
Состояние певицы МакSим ухудшается, у нее перестает работать правое легкое.
Как передает Day.Az, по данным телеграм-канала Mash, проблемы с легкими сказались и на сердце, из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ.
В искусственную кому 38-летнюю певицу ввели 18 июня с 40-процентным поражением легких. МакSим заболела 12 июня, начала лечиться сама с помощью антибиотиков и противовирусных средств. Спустя три дня у певицы появилась одышка, её доставили в частную клинику, а спустя неделю, когда состояние не улучшилось, перевели в другую больницу.
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