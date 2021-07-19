Внешний вид похудевшей Адель на новых фото вызвал споры в сети

Британская певица Адель попала в объектив фотографов на матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летняя знаменитость посетила игру между командами "Финикс Санс" и "Милуоки Бакс", которая прошла в Финиксе. Ее запечатлели на трибуне рядом с агентом баскетболиста Леброна Джеймса. На кадрах Адель одета в черные брюки и топ, длинное пальто с принтом в виде черно-коричневых разводов и босоножки на каблуках. Образ певицы дополнили черная сумка и серьги-кольца.

Читатели издания принялись обсуждать похудевшую исполнительницу в комментариях. Одни раскритиковали ее изменившуюся внешность: "Раньше она мне нравилась куда больше", "Ужасное чувство стиля", "Какой нелепый наряд для баскетбольной игры", "Она потеряла слишком много веса и теперь у нее болезненный вид".

Другие, напротив, похвалили звезду. "Она просто потрясающая - стройная или полная" "Адель сногсшибательна", "Она действительно отлично выглядит. Я всегда думал, что у нее прекрасные черты лица, особенно глаза, и потеря веса только подчеркивает это", "Красотка", - писали юзеры.