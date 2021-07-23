Михаила Боярского выписали из больницы

Народный артист России Михаил Боярский, ранее госпитализированный в Санкт-Петербурге с коронавирусом, выписан из больницы и находится дома. Он перенес болезнь в легкой форме, сообщил сын актера депутат Государственной думы Сергей Боярский, отвечая на вопросы пользователей Instagram во время онлайн-приема в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Папа находится дома. Спасибо всем большое за добрые слова, за переживания. Я очень надеюсь его скоро увидеть. Он действительно некоторое время находился в больнице с коронавирусной инфекцией <...> Слава Богу, что папа был привит и, несмотря на свой возраст и целый "букет" накопленных сопутствующих разных болячек, перенес коронавирус, можно уже сказать, наверное, в довольно легкой форме - без поражения легких, без понижения сатурации, без температуры. Но тем не менее, конечно, дискомфорта [коронавирус] доставил немало", - рассказал Боярский.

Он отметил, что его отец был привит вакциной "Спутник V" в январе. "И буквально вот сейчас должен был пройти ревакцинацию по совету врачей, <...> но, к сожалению, не успел", - сказал Боярский.

О том, что 71-летний артист проходит лечение от ковида в одном из городских стационаров, стало известно в середине прошлой недели.