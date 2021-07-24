Анджелина Джоли добилась отстранения судьи, ведшего дело об опеке над детьми

Анджелина Джоли добилась дисквалификации судьи, который вел гражданское дело об опекунстве над детьми. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Судебный процесс об опеке над детьми с Брэдом Питтом начался после того, как пара подала на развод в 2016 году. Частный судья Джон Одеркирк вынес решение, которое предоставило Питту совместную опеку в мае этого года, однако в пятницу калифорнийский суд согласился с апелляцией Джоли об отстранении судьи от дела.

В своем постановлении суд заявил, что судья Удеркирк не раскрывал своих деловых отношений с адвокатами Питта, что является "этическим нарушением", которое может поставить под сомнение "способность судьи быть беспристрастным". Джоли, со своей стороны, подвергла критике решение судьи Удеркирка не позволять детям давать показания на слушаниях по делу.

Это решение означает, что судебная тяжба за пятерых несовершеннолетних детей Джоли и Питта может быть возобновлена. Спор об опеке касается пятерых младших детей пары: 17-летней Пакс, 16-летней Захары, 15-летней Шайло и 13-летних близнецов Вивьен и Нокса. Самый старший, 19-летний Мэддокс, по закону в опеке уже не нуждается.

После инцидента в самолете Джоли потребовала предоставить ей опеку над их шестью детьми, однако она не возражает, чтобы Питт навещал их.

Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году. Джоли и Питт были вместе с 2004 года, они поженились в августе 2014 года. У пары трое усыновленных и трое собственных детей. Актриса называла основанием для расторжения брака серьезные противоречия между супругами, в частности, в вопросах воспитания детей. В ноябре 2016 года Брэд Питт заявил о своем намерении добиться совместной опеки над детьми. На этот шаг Питта подтолкнуло требование Джоли отдать ей полную опеку над шестью детьми в возрасте от восьми до 15 лет. Соглашение об опеке, к которому пришли супруги в 2018 году, со сменой судьи становится недействительным.