Российский актер Сергей Безруков стал отцом в пятый раз. Новостью о рождении сына он поделился с подписчиками на странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

47-летний артист опубликовал снимок из родильной палаты, на котором он показывает супругу, режиссера Анну Матисон с младенцем на руках. "Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом", - подписал фото артист.

В комментариях друзья и поклонники стали поздравлять многодетного отца с пополнением. Одними из первых Безрукова поздравили актрисы Светлана Ходченкова и Елизавета Боярская, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный и другие звезды. "Поздравляем вас от всей души! Будьте здоровы все вместе!", "Это потрясающее событие. Дай Бог здоровья малышу и Ане. Растите на радость всем!", - написали комментаторы.

Известно, что Безруков и Матисон познакомились в 2014 году на съемках картины "Млечный путь". В 2016 году у четы родилась дочь, а в 2018 сын. Сообщалось, что у артиста есть еще двое детей. С 2000-го по 2015 год Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой, общих детей у них не было.