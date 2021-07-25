https://news.day.az/showbiz/1364404.html В США снимут фильм о темнокожем Супермене
В США снимут фильм о темнокожем Супермене
Американский актер Майкл Б. Джордан снимет фильм для HBO Max, главным героем которого станет темнокожий Супермен. Об этом сообщает издание Collider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Фильм будет повествовать о судьбе темнокожего супергероя серии комиксов DC по имени Вал-Зод. По некоторым данным, Джордан будет играть главную роль, однако актер пока ничего не подтвердил.
"Людям важно видеть себя в ролях, которые не были доступны им раньше", - сказал Джордан. Он пояснил, что новые герои в фильмах показывают своим примером будущим поколениям, что они способны достичь чего угодно.
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